ममदानी ने फिर दोहराया, नेतन्याहू न्यूयॉर्क आया तो गिरफ्तारी का आदेश दूंगा

न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर ज़ोहरान ममदानी ने एबीसी न्यूज से बातचीत में कहा कि अगर अगले साल यूनाइटेड नेशन्स की जनरल असेंबली में शामिल होने के लिए नेतन्याहू अमेरिका आता है, तो वे उसके लिए गिरफ़्तारी का आदेश जारी करेंगे।

ममदानी ने कहा कि वे अंतरराष्ट्रीय गिरफ़्तारी वारंट को लागू करने के लिए सभी कानूनी रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि वे कई बार कह चुके हैं कि न्यूयॉर्क अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने वाला शहर है, और यही कानून अगले साल होने वाली यूनाइटेड नेशन्स जनरल असेंबली के मौके पर भी लागू होंगे। इसमें अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) के वे वारंट भी शामिल हैं जिन्हें लागू किया जाना चाहिए।

ममदानी ने कहा कि फर्क नहीं पड़ता कि वारंट बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो या व्लादिमीर पुतिन के। वे अपने मूल्यों पर कायम रहेंगे। उन्होंने आगे कहा: मैं डोनाल्ड ट्रम्प की तरह नहीं हूँ कि कानून को अपने हिसाब से लिख दूँ; मैं कानून के दायरे में काम करता हूँ। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अंतरराष्ट्रीय आदेश लागू किए जाएँ।

मेयर ममदानी ने साफ़ कहा: “अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए और मैंने उसकी गिरफ्तारी की कोशिश न की, तो मैं न्यूयॉर्क का मेयर ही नहीं रहूँगा।” उन्होंने कहा कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी के आदेश को लागू करने के लिए सभी कानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

