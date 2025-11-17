संयुक्त राष्ट्र शांति बलों पर ज़ायोनी सेना के हमले चिंता-जनक : यूनिफ़ेल

संयुक्त राष्ट्र शांति सेना यूनिफ़ेल के प्रवक्ता ने दक्षिण लेबनान में संयुक्त राष्ट्र बलों पर ज़ायोनी हमलों पर चिंता जताई है। अल-अख़बार के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, दक्षिण लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों (यूनिफ़ेल) के प्रवक्ता ने कहा कि इन बलों की गतिविधियाँ भारी ख़तरों का सामना कर रही हैं, लेकिन वे अपनी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि हमने देखा कि मोर्टार यूनिफ़ेल सैनिकों से सिर्फ पाँच मीटर की दूरी पर गिरा, जबकि वह अपनी सामान्य गश्त पर थे। ज़ायोनी सेना को याद दिलाना ज़रूरी है कि यूनिफ़ेल कर्मियों की सुरक्षा उसकी ज़िम्मेदारी है।

प्रवक्ता ने कहा कि इन सैनिकों पर इस्राईल के हमले अब गंभीर चिंता का विषय बन चुके हैं। इससे पहले यूनिफ़ेल ने कहा था कि ज़ायोनी सेना के एक मिर्कावा टैंक ने उस जगह के नज़दीक शांति सैनिकों पर फायरिंग की जिसे इस्राईल ने लेबनान की जमीन के अंदर बना रखा है।

यूनिफ़ेल के बयान में बताया गया कि इस घटना के बाद शांति सैनिकों को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर पनाह लेनी पड़ी, और जब ज़ायोनी टैंक पीछे हट गया, तब वे वहाँ से निकल पाए।

