भारत में बैठीं शेख हसीना, बांग्लादेश में अदालत ने सुनाई सजा-ए-मौत

बांग्लादेश की इंटरनेशनल कोर्ट ने शेख हसीना को सजा-ए-मौत सुना दी है। पिछले साल जुलाई में विद्रोह और मानवता के खिलाफ अपराधों के चलते कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। शेख हसीना फिलहाल भारत में है इसी के चलते अब बांग्लादेश सरकार इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकती है। इस के बाद इस मामले में भारत की भूमिका बेहद अहम होगी।

कोर्ट ने शेख हसीना और उनके दो शीर्ष सहयोगियों पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (IGP) चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून तीनों को सजा-ए-मौत सुनाई है।

इस फैसले में कहा गया है कि हसीना जनवरी 2024 के बाद से ही तानाशाह बनने की ओर अग्रसर हो गई थीं। जनवरी 2024 के चुनाव में उन्होंने विपक्ष को कुचला, इसके बाद जब छात्र सड़कों पर उतरे तो उन पर गोलियां चलवाई गईं। कोर्ट ने हसीना को कई अपराधों का दोषी माना है और यह बड़ा फैसला सुनाया है।