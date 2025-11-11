ट्रम्प ने आतंकी सरग़ना जौलानी से व्हाइट हाउस में मुलाकात की 

अमेरिका के सहयोग से सीरिया की सत्ता पर क़ब्ज़ा जमाने वाले तकफीरी आतंकी समूह केसरग़ना जौलानी ने व्हाइट हाउस में ट्रम्प से मुलाकात की।

इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ज़ोर देकर कहा कि सीरिया और इस्राईल के बीच एक सुरक्षा समझौता क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बेहद ज़रूरी है।

सीरिया में सशस्त्र गुटों के प्रमुख अबू मोहम्मद अल-जौलानी ने कहा कि व्हाइट हाउस में उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मुलाक़ात एक ऐतिहासिक बैठक थी, जो एक घंटे से अधिक चली।

रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रम्प ने इस मुलाक़ात के दौरान जौलानी की नेतृत्व क्षमता और उनकी सफलताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका सीरिया के पुनर्निर्माण और विकास प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग देने के लिए तैयार है।

बैठक में दोनों पक्षों ने 10 मार्च के समझौते को जारी रखने पर सहमति जताई, जिसमें सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज़ (SDF) को सीरियाई सेना में शामिल करने की शर्त भी शामिल है।

अमेरिकी पक्ष ने फिर से कहा कि सीरिया और इस्राईल के बीच सुरक्षा समझौता क्षेत्र की स्थिरता के लिए जरूरी है।

मुलाक़ात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, जौलानी एक मज़बूत नेता हैं। मुझे जौलानी पसंद हैं और सीरिया की सफलता के लिए जो कुछ ज़रूरी होगा, हम करेंगे। सीरिया मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम चाहते हैं कि यह सफल हो।

