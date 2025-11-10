अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ईमानदारी से काम करे, राजनीति नहीं

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माईल बकाई ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को ईमानदारी से काम करने की नसीहत करते हुए कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी राजनीतिक अनुमान से नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित विश्लेषण करे।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माईल बक़ाई ने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और इसमें किसी भी तरह की हथियार निर्माण या गड़बड़ी के कोई सबूत नहीं हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) से आग्रह किया कि वह राजनीतिक धारणाओं के बजाय सत्यापित तकनीकी तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन करे।

साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बक़ाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति के हालिया बयान को ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमले में अमेरिका की सीधी भागीदारी का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि “ईरान शुरू से जानता था कि अमेरिका, इस्राईल की 12 दिन की जंग में शामिल था, और अब ट्रम्प की स्वीकारोक्ति ने इस भूमिका की पुष्टि कर दी है।”

बक़ाई ने कहा कि ट्रम्प का बयान अमेरिकी विदेश मंत्री के पुराने दावों को झुठलाता है और यह अंतरराष्ट्रीय अपराध की स्वीकारोक्ति है, जिससे अमेरिका पर कानूनी ज़िम्मेदारी बनती है। ईरान ने इस स्वीकारोक्ति को संयुक्त राष्ट्र में सबूत के रूप में दर्ज करा दिया है।

उन्होंने कहा कि ईरान, इस्राईल और अमेरिका की आक्रामकता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के सभी अंतरराष्ट्रीय और न्यायिक रास्तों पर विचार कर रहा है।

बक़ाई ने IAEA के प्रमुख राफ़ेल ग्रोसी के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें ईरान के यूरेनियम भंडार और परमाणु क्षमता पर सवाल उठाए गए थे। उन्होंने कहा कि “स्वयं ग्रोसी कई बार स्वीकार कर चुके हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है।”

