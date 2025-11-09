अरब देशों ने ट्रम्प की गज़्ज़ा पुनर्निर्माण योजना को ठुकराया 

फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, अरब देशों ने अमेरिका की गज़्ज़ा पुनर्निर्माण योजना को खारिज कर दिया है।

प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक, अरब देशों ने स्पष्ट किया कि वह वॉशिंगटन की शर्तों के तहत इस योजना को स्वीकार नहीं करेंगे और इस परियोजना के लिए आर्थिक सहायता भी नहीं देंगे।

अख़बार ने बताया कि डोनाल्ड ट्रम्प के दामाद जैरेड कुश्नर समेत अमेरिकी और ज़ायोनी अधिकारियों ने सुझाव दिया था कि इस्राईल के नियंत्रण वाले इलाकों में पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया जाए, ताकि फ़िलिस्तीनियों के लिए हमास शासन की तुलना में “बेहतर मॉडल” प्रस्तुत किया जा सके।

हालांकि, अरब देशों ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि ऐसी योजना फ़िलिस्तीनी भूमि के स्थायी विभाजन को वैधता दे सकती है।

