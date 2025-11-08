हिज़्बुल्लाह इस्राईल की मूर्खता का घातक जवाब देगा 

लेबनान के लोकप्रिय जनांदोलन और राजनीतिक संगठन हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि उसकी नई युवा नेतृत्व वाली कमान पूरी तरह तैयार है और किसी भी ज़ायोनी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देगी।

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है हिज़्बुल्लाह की लगभग 7,500 सटीक निशाने वाली मिसाइलें तैयार हैं और यदि इस्राईल ने हमला किया तो यह मिसाइलें दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल की जाएंगी।

हिज़्बुल्लाह ने एक खुला पत्र जारी कर कहा कि इस्राईल की ओर लगातार सीमा उल्लंघनों के बाद अब हम वार्ता या एकतरफा हथियारबंदी को नहीं मानेगे।

हिज़्बुल्लाह का कहना है कि उसने पिछली हल्की लड़ाई में करीब 500 मिसाइलें इस्तेमाल कर कई रक्षा प्रणालियों और शहरों को नुकसान पहुँचाया था।

