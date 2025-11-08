दक्षिण लेबनान पर इस्राईल के ड्रोन हमले, दो नागरिक शहीद

अवैध राष्ट्र इस्राईल ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए दक्षिण लेबनान में बर्बर हमले किए। रिपोर्ट के अनुसार इस्राईल ने एक ड्रोन हमले में एक कार को निशाना बनाया, जिसमें सवार दो लेबनानी नागरिक शहीद हो गए।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह हमला उस समय हुआ जब कार शेबा और राशया अल-वादी के बीच सड़क पर जा रही थी। ड्रोन ने कार पर मिसाइल दागी, जिससे दोनों सवार मौके पर ही शहीद हो गए।

अल-जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार अब तक शहीद हुए दोनों नागरिकों की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है। सुबह के समय भी दक्षिण लेबनान के बलिदा गांव पर ज़ायोनी सेना ने हवाई हमला किया था।

जुमेरात की शाम से ही ज़ायोनी सेना ने दक्षिण लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमलों की नई लहर शुरू की है, हालांकि स्थानीय सूत्रों का कहना है कि यह हमले अधिकतर नागरिक इलाकों को निशाना बना रहे हैं।

