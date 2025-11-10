गज़्ज़ा के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय फोर्स का हिस्सा नहीं बनेगा यूएई

संयुक्त अरब अमीरात के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि उनका देश ग़ज़्ज़ा में स्थिरता बनाए रखने वाली किसी भी अंतरराष्ट्रीय फ़ोर्स में हिस्सा नहीं लेगा।

अल-कुद्स अल-अरबी के अनुसार, यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर क़रक़ाश ने अबू धाबी में एक रणनीतिक सेमिनार में कहा कि “संयुक्त अरब अमीरात ऐसी किसी अंतरराष्ट्रीय स्थिरता बल में शामिल नहीं होगा क्योंकि इस बल के कार्य की रूपरेखा स्पष्ट नहीं है।

उन्होंने कहा कि अब तक हमें इस बल के उद्देश्य या ढांचे के बारे में कोई स्पष्टता नहीं मिली है, इसलिए मौजूदा हालात में भागीदारी मुनासिब नहीं है।

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में मध्य एशियाई नेताओं के साथ एक बैठक में कहा था कि “बहुत जल्द एक अंतरराष्ट्रीय बल ग़ज़्ज़ा में तैनात किया जाएगा और ग़ज़्ज़ा की स्थिति बहुत अच्छी दिशा में जा रही है। ट्रम्प ने कहा था कि “कुछ देश पहले ही तैयार हैं कि अगर हमास के साथ कोई समस्या होती है, तो वे स्वेच्छा से मदद करेंगे।

रिपोर्टों के अनुसार, यह अंतरराष्ट्रीय बल मिस्र और जॉर्डन के सहयोग से फिलिस्तीनी पुलिस को प्रशिक्षित और समर्थन देने का काम करेगा।

ट्रम्प ने एक बार फिर चेतावनी दी कि ग़ज़्ज़ा में शांति मज़बूती से आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर हमास ने अपनी भूमिका नहीं निभाई, तो उसे अपने कार्यों के परिणाम भुगतने होंगे।

अमेरिकी वेबसाइट *Axios* के मुताबिक़, ट्रंप की योजना के तहत यह अंतरराष्ट्रीय बल “शांति रक्षक” नहीं बल्कि एक क्रियान्वयन बल” होगा, जिसका काम इस्राईल और मिस्र की सीमाओं की सुरक्षा, नागरिकों और मानवीय गलियारों की रक्षा, नई फिलिस्तीनी पुलिस की ट्रेनिंग और प्रतिरोध समूहों के सैन्य ढांचे को ध्वस्त करना होगा।

