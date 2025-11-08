रसूले अकरम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला गिरफ्तार 

पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर माहौल खराब करने के आरोप में अलग-अलग थानों से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक शख्स वह भी है जिसने पैगंबर ए अकरम हज़रत मोहम्मद स.अ. के खिलाप टिप्पणी की थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
इसके साथ ही रायबरेली पुलिस ने जनता से अपील की है कि वह सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ या अभद्र भाषा वाली पोस्ट न करें, जानकारी के अनुसार, हाल ही में नगर पुलिस ने जाति के आधार पर नफरत फैलाने वाली पोस्ट के मामले में महेश मौर्य और वीनू दमौरिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
8 नवंबर 2025 - 13:42
समाचार कोड: 1747949
