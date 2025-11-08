  1. होम
रसूले अकरम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला गिरफ्तार 

8 नवंबर 2025 - 13:42
समाचार कोड: 1747949
इसके साथ ही रायबरेली पुलिस ने जनता से अपील की है कि वह सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ या अभद्र भाषा वाली पोस्ट न करें,

पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर माहौल खराब करने के आरोप में अलग-अलग थानों से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक शख्स वह भी है जिसने पैगंबर ए अकरम हज़रत मोहम्मद स.अ. के खिलाप टिप्पणी की थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 
जानकारी के अनुसार, हाल ही में नगर पुलिस ने जाति के आधार पर नफरत फैलाने वाली पोस्ट के मामले में महेश मौर्य और वीनू दमौरिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 

