ट्रम्प से मिलने के लिए अमेरिका पहुँच HTS का सरग़ना जौलानी 

9 नवंबर 2025 - 14:27
समाचार कोड: 1748447
, ट्रम्प और अल-जौलानी के बीच इस मुलाकात में इस्राईल और जौलानी सरकार के बीच सीधे वार्ता शुरू करने पर भी चर्चा हो सकती है।

सीरिया की सत्ता पर काबिज तकफीरी आतंकी समूह HTS का सरग़ना जौलानी अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए वॉशिंगटन पहुंच गया है। यह यात्रा ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि यह किसी सीरियाई राष्ट्रपति की व्हाइट हाउस की पहली आधिकारिक यात्रा है।
सीरियाई सरकारी समाचार एजेंसी (साना) के अनुसार, अल-जौलानी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात करेंगे।

जौलानी इससे पहले न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका पहुँचा था लेकिन यह यात्रा वॉशिंगटन की पहली आधिकारिक  यात्रा है।

अमेरिका के विशेष दूत टॉम बराक के अनुसार, उम्मीद है कि दमिश्क इस दौरे के दौरान आईएसआईएस विरोधी अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।

इस बीच, रॉयटर्स और फ्रांस प्रेस ने रिपोर्ट दी कि अमेरिका दमिश्क के पास एक नया सैन्य अड्डा बनाने की योजना बना रहा है, हालांकि जौलानी सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस खबर को पूरी तरह खारिज करते हुए “निराधार” बताया।

इस यात्रा से ठीक पहले, अमेरिका ने शुक्रवार को जौलानी का नाम अपनी प्रतिबंध सूची से हटा दिया, जबकि कुछ दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी उस पर लगे प्रतिबंध हटा दिए थे।

रिपोर्टों के मुताबिक, ट्रम्प और अल-जौलानी के बीच इस मुलाकात में इस्राईल और जौलानी सरकार के बीच सीधे वार्ता शुरू करने पर भी चर्चा हो सकती है।
 

