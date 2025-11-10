ज़ायोनी अख़बार का खुलासा, ईरान की मिसाइल क्षमता तेज़ी से बढ़ी

एक हिब्रू अख़बार ने खुलासा किया है कि ज़ायोनी शासन की हालिया आक्रामकता के बावजूद, ईरान अपनी मिसाइल शक्ति को तेज़ी से बढ़ा रहा है ताकि किसी भी संभावित नई आक्रामकता का प्रभावी जवाब दिया जा सके।

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी चैनल सीएनएन ने भी पुष्टि की है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के उत्पादन को दोबारा शुरू कर दिया है, और वह सैकड़ों मिसाइलें तैयार करने की क्षमता रखता है।

ज़ायोनी अख़बार ने बताया कि ईरानी अधिकारी अपने मिसाइल भंडार को मज़बूत कर रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी सैन्य हमले का तुरंत और सटीक जवाब दिया जा सके।

बता दें कि 12-दिवसीय युद्ध के दौरान, ईरान ने जवाबी मिसाइल हमलों में ज़ायोनी शासन के कई संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया था जिनमें गुप्त जासूसी केंद्र और जैविक प्रयोगशालाएँ शामिल थीं ।

