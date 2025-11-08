ईरान कार्गो के बाद अब हल्के यात्री विमान बनाने को तैयार 

ईरान ने कार्गो विमान सीमुर्ग़ बनाने के बाद अब हल्के यात्री विमानों के उत्पादन के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने कहा है कि देश की तकनीकी टीमें अब दो प्रकार के हल्के यात्री विमानों के डिजाइन बनाने पर काम कर हैं। यह कदम मालवाहक विमान “सीमुर्ग़” के सफल निर्माण के बाद उठाया गया है।

सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हुसैन पूरफ़रज़ाना ने कहा कि सीमुर्ग़ की टेस्ट उड़ानें पूरी हो चुकी हैं और अब उसे उड़ने का परमिट मिल गया है। परीक्षण उड़ानों के बाद विमान के डेटा का विश्लेषण किया जाएगा, और फिर उसे उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र मिलने के साथ ही व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा।

पूरफ़रज़ाना ने कहा कि ईरान की भौगोलिक विविधता और छोटे हवाईअड्डों की अधिकता को देखते हुए देश को 20-सीटर क्षेत्रीय विमानों की ज़रूरत है, जो छोटे शहरों को मुख्य हवाई नेटवर्क से जोड़ें और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी सक्षम हों।

उन्होंने कहा कि “देश एक शरीर की तरह है, अगर उसमें सिर्फ़ बड़ी नसें हों और छोटी रगें न हों, तो शरीर का विकास रुक जाता है।” उन्होंने बताया कि इन विमानों के निर्माण की परियोजना जल्द ही व्यावसायिक साझेदारों के सहयोग से शुरू होगी।