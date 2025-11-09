सहारनपुर, 300 घरों पर चलेगा बुलडोज़र 

सहारनपुर में एक बार फिर योगी सरकार 300 मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है जिसमें PM आवास योजना वाले 80 घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है।

सहारनपुर की इंदिरा कॉलोनी में 300 घरों में रहने वाले परिवार बेघर होने वाले हैं। दरअसल, इन घरों पर सिचाई विभाग ने दावा किया है कि यह अवैध जमीन पर बनाए गए हैं और यह जमीन विभाग की है। हालांकि, मकामी लोगों का कहना है कि वह 45 सालों से यहां रहते आ रहे हैं। खास बात तो यह है कि इन घरों में लगभग 80 घर ऐसे हैं जो पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए थे। लोगों का कहना है कि ये कॉलोनी लगभग 45 साल पुरानी है और अब सिचाई विभाग इस पर दावा कर रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि लगभग 45-50 साल पहले इस कॉलोनी को एक कांग्रेस एमएलए के जरिए आबाद किया गया था। वह तभी से यहां रहते आ रहे हैं और अब सिचाई विभाग के एक्शन के बाद वह कहां जाएंगे।