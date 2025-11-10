अमेरिकी दबाव से चीन और ईरान का सहयोग खत्म नहीं होगा 

तेहरान में चीन के राजदूत ने अमेरिकी दबाव को धता बताते हुए कहा कि अमेरिकी दबाव से ईरान और चीन का सहयोग समाप्त नहीं होगा

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ईरान में चीन के राजदूत कांग पियूवो ने कहा है कि अमेरिका का दबाव और उसकी पाबंदियाँ ईरान और चीन के बीच सहयोग को प्रभावित नहीं कर सकतीं। उन्होंने कहा कि दोनों एशियाई देश मजबूती से एक साथ काम जारी रखेंगे।

चीनी राजदूत ने उत्तरी ईरान के गीलान प्रांत में आस्तारा के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के दौरे के दौरान पत्रकारों से कहा कि हम ईरान को एक मित्र देश मानते हैं और किसी भी प्रकार की पाबंदियों को अपने संबंधों पर हावी नहीं होने देंगे।

उन्होंने कहा, “हम अमेरिका के अन्यायपूर्ण दबाव को न तो स्वीकार करते हैं और न ही उसे कोई महत्व देते हैं। हम इसका व्यावहारिक रूप से विरोध करेंगे, और इस दबाव का हमारे आपसी संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

कांग पियूवो ने अंत में कहा कि ईरान और चीन के रिश्ते दोस्ताना हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस दौरे के दौरान वे गीलान प्रांत में मौजूद अवसरों को बेहतर समझेंगे तथा व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के नए रास्ते तलाश करेंगे।

