कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ट्रम्प और रूबियो को बताया झूठा 

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने अमेरिका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कैरेबियन क्षेत्र में मादक पदार्थों के तस्करों की हत्या के बारे में उनकी बातें पूरी तरह झूठ हैं।

अल-मयादीन टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और विदेश मंत्री मार्को रूबियो पर तीखा हमला करते हुए कहा, “ट्रम्प और रूबियो, तुम और तुम्हारे दोस्त झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जिन लोगों को तुम मार रहे हो, वे मादक पदार्थों के तस्कर नहीं हैं।”

पेत्रो ने आगे कहा कि आज की दुनिया में लोकतंत्र मर चुका है और अब बर्बरता का शासन स्थापित हो रहा है।

यह बयान अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाने और उन नावों पर हमलों के दावे के बाद आया है, जिन पर नशे की तस्करी का आरोप लगाया गया था।