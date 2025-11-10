वाराणसी, मुसलमानों की 10000 दुकानों और घरों पर चला बुलडोज़र 

भाजपा सरकार का तथाकथित ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मुसलमानों की 10 हज़ार दुकानों की बलि लेने पर तुला है। वाराणसी में कॉरिडोर और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर दुकानों और घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। हालांकि, इस बुलडोजर का रूख सिर्फ एक समुदाय की दुकानों और घरों पर चलने के आरोप लग रहे हैं, जिससे उनके सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। सरकार इसे विकास का नाम दे रही, जबकि व्यापारी इस कार्रवाई से पहले मुआवजा और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।

योगी सरकार, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर समेत कई अन्य प्रोजेक्ट बनाने के नाम लगातार मु्स्लिम बाहुल इलाकों में अब तक 10 हजार से ज्यादा दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई कर चुकी है। रविवार के दिन भी सरकार ने मुस्लिम बाहुल इलाकों में कार्रवाई की, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वाराणसी में नई सड़क से चौक थाने तक दालमंडी मार्ग के 705 मीटर चौड़ीकरण को लेकर इतवार को छुट्टी के दिन भी लोक निर्माण विभाग की कार्रवाई देखने को मिली। जिला प्रशासन और कमिश्नरेट पुलिस की मौजूदगी में फैंसी मार्केट लक्ष्मी कुंड इलाके में घड़ी, मोबाइल सहित 13 इलेक्ट्रॉनिक दुकानों को खाली कराकर तोड़ दिया गया।

