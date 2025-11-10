ग़ज़्ज़ा सीजफायर टूटा तो इस्राईल पर टूटेगा क़हर 

ग़ज़्ज़ा में ज़ायोनी सेना सीजफायर डील को ताक पर रखकर लगातार युद्ध अपराध कर रही है। ज़ायोनी सेना के हवाई हमलों में हजारों बेगुनाह फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। ग़ज़्ज़ा सीज़फायर कमजोर पड़ने से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। जिस पर यमन सेना ने इस्राईल को चेतावनी दी है। इससे नेतन्याहू सरकार की परेशानी बढ़ गई है।

ग़ज़्ज़ा में बेगुनाह फिलिस्तीनियों की हत्या को रोकने के लिए इस्राईल को यमन के सैन्य बलों ने कड़ी चेतावनी दी है। इससे क्षेत्र में ज़ायोनी सेना की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

यमन के जनांदोलन अंसारुल्लाह ने चेतावनी दी है कि अगर ग़ज़्ज़ा में जारी कथित सीजफायर खत्म होता है, तो वे एक बार फिर इस्राईल पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर देंगे। यह चेतावनी अंसारुल्लाह की ओर से फिलिस्तीनी संगठन हमास को भेजे गए एक पत्र में दी गई है। अंसारुल्लाह के जरिये संचालित अल-मसीरह टीवी चैनल पर इस चेतावनी को प्रसारित किया गया है।