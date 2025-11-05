सऊदी अरब को F35 के जाल में उलझाने में लगे ट्रम्प 

सऊदी अरब और इस्राईल के रिश्ते सार्वजनिक कराने के लियए जोर लगा रहे ट्रम्प प्रशासन ने अब बिन सलमान को नए प्रलोभन देने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब को 48 एफ-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री की संभावना जताई है, जिसे विश्लेषक मोहम्मद बिन सलमान को इस्राईल से संबंध सामान्य करने के लिए वॉशिंगटन का “जाल” बता रहे हैं।

प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, पेंटागन ने तकनीकी मूल्यांकन पूरा कर लिया है और अब इस सौदे की मंजूरी सरकार व कांग्रेस पर निर्भर है। हालांकि अंतिम फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन यह कदम बिन सलमान की अमेरिका यात्रा से पहले लिया गया है।

जबकि इस्राईल को चिंता है कि यह सौदा उसकी “हवाई श्रेष्ठता” को कमज़ोर करेगा। जानकारों का मानना है कि यह सौदा वही रणनीति दोहरा सकता है जो यूएई के साथ अब्राहम समझौते के दौरान अपनाई गई थी, जब वॉशिंगटन ने एफ-35 का वादा तो किया, लेकिन डिलीवरी आज तक नहीं हुई।

