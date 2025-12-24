आयतुल्लाह शेख बशीर नजफी से मुलाकात करने पहुंचे यूरोपीय संघ राजदूत 

अहले-बैत (अ.स.) इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी - अबना की रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय संघ के राजदूत क्लेमेंस सिमोनर ने एक राजनयिक टीम के साथ नजफ-ए-अशरफ में आयतुल्लाहिल-उज़मा शेख बशीर हुसैन नजफी से मुलाकात और विभिन्न मुद्दों बातचीत की। इस मुलाकात में क्षेत्रीय घटनाक्रम और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवीय मुद्दों पर चर्चा हुई।

आयतुल्ला बशीर नजफी ने इस मुलाकात में राजनयिक मिशनों की जिम्मेदारियों पर जोर देते हुए यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों से लोगों और सार्वजनिक हितों की सेवा में प्रभावी और वास्तविक भूमिका निभाने का आह्वान किया।

उन्होंने इराक की स्थिति में सुधार, खासकर आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्रों में यूरोपीय संघ की गंभीर भूमिका की आवश्यकता पर भी जोर दिया और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को समाज की सटीक जरूरतों को समझने और स्थानीय मूल्यों व क्षमताओं का सम्मान करने से जोड़ा।

इसके बाद, यूरोपीय संघ के राजदूत ने इराक में यूनियन की गतिविधियों की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि इराक की स्थिरता, संपूर्ण विकास और लोगों के सार्वजनिक कल्याण में सुधार यूरोपीय संघ की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है।

उन्होंने धार्मिक और सामाजिक संस्थानों के साथ बातचीत और सहयोग को यूरोपीय संघ की राजनयिक नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया और आयतुल्लाह बशीर नजफी द्वारा उन्हे समय देने के लिए आभार व्यक्त किया।