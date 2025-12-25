ट्यूनीशिया ने इस्राईल के 11 जासूसों को उम्रकैद की सजा सुनाई 

ट्यूनीशिया की एक अदालत ने क़स्साम ब्रिगेड के तकनीकी कमांडर मोहम्मद अल-ज़ुवारी की हत्या के मामले में आरोपी 11 ज़ायोनी जासूसों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। क़स्साम ब्रिगेड, हमास के सैन्य विंग का हिस्सा है।

पैलेस्टाइन सूचना केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, ट्यूनीशियाई न्यायिक सूत्रों ने घोषणा की कि मोहम्मद अल-ज़ुवारी की हत्या के मामले में 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला ट्यूनीशिया के प्राथमिक न्यायालय में आतंकवाद संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष आपराधिक पीठ की बैठक के बाद सुनाया गया था।

अदालत की रक्षा पक्ष की टीम के सदस्य मुख्तार अल-जमाई ने कहा कि सजा सुनाते समय सभी आरोपी अनुपस्थित थे और सभी फरार हैं।

ट्यूनीशियाई न्यायपालिका के अनुसार, मोहम्मद अल-ज़ुवारी की हत्या के आरोप में 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया। इनमें से दो बोस्नियाई नागरिकों, एरिक सारक और एलन कैमजिट्स, को सीधे तौर पर हत्यारों के रूप में पहचाना गया है। इसके अलावा, छह अन्य विदेशी नागरिकों और तीन ट्यूनीशियाई नागरिकों को भी इस मामले में आरोपी ठहराया गया है।

मोहम्मद अल-ज़ुवारी की 15 दिसंबर 2016 को, 49 वर्ष की आयु में, दक्षिणी ट्यूनीशिया के सफ़ाक़स शहर में अपने घर के सामने कार में बैठते समय हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने 20 गोलियां चलाकर इस ट्यूनीशियाई इंजीनियर की हत्या कर दी थी।



