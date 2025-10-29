ईरान पर हमले का सोचना भी नहीं, हर साजिश का देंगे जवाब

ईरान के उप राष्ट्रपति मोहम्मद आरिफ़ ने देश के खिलाफ साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने की बात करते हुए कहा कि दुश्मन ईरान पर हमले के बारे में सोचने की हिम्मत भी न करे हम हर साजिश की सूरत में मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रज़ा आरिफ़ ने कहा कि जनता का समर्थन सरकार की सबसे बड़ी पूँजी है और अगर दुश्मन कोई भी गलत कदम उठाने की हिम्मत करता है तो उसे कुचल दिया जाएगा।

आरिफ़ ने दुश्मन ताकतों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि किसी भी तरह की नई कार्रवाई का सोचना ही उनकी मूर्खता होगी। अगर दुश्मनों में थोड़ी भी समझ बची है तो वे ईरान पर कोई नई आक्रामकता करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे।

उन्होंने कहा कि ईरान हर तरह की शरारत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दुश्मनों की साजिशों का मुकाबला केवल जन एकता से ही सम्भव है, और जनता का समर्थन सरकार का सबसे बड़ा एसेट है।

उन्होंने जून में इस्राईल और अमेरिका की ओर से ईरान पर हमले के संदर्भ में कहा कि आधुनिक हथियारों के बावजूद ईरानी राष्ट्र ने दुश्मन को हराया और अपने आप को सम्मान के साथ खड़ा पाया।