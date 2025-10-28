वेनेज़ुएला के तेल-गैस और धन संपदा पर है अमेरिका की निगाह 

वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा कि अमेरिका मादक पदार्थों के बहाने उनके देश के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा कि अमेरिका की आर्थिक अभिजात वर्ग वेनेजुएला के तेल, गैस और सोने पर कब्जा करना चाहता है। मादक पदार्थों की तस्करी का बहाना वास्तव में संसाधनों की लूट को छुपाने के लिए गढ़ा गया है।

मादुरो ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार हैं और कोई भी शक्ति उसे वैश्विक ऊर्जा संतुलन से बाहर नहीं कर सकती।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी गुप्त एजेंसी सीआईए से जुड़े किराए के सैनिकों के एक समूह को गिरफ्तार कर लिया गया है।

वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति ने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री पर साजिश और युद्ध उत्तेजना का आरोप लगाते हुए कहा कि यह रवैया उनकी मानसिक और नैतिक कमजोरी को दर्शाता है।

मादुरो ने कहा कि बाहरी शक्तियाँ वेनेजुएला में सरकार को बदलना चाहती हैं ताकि वे इस देश के तेल, गैस और सोने पर कब्जा कर सकें।

उन्होंने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि दुनिया निर्णय करे—या तो वह युद्ध की इच्छुक शक्तियों के साथ खड़ी हो, या ज़िंदगी के समर्थकों के साथ।

मादुरो ने कहा कि वेनेजुएला ने त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ सभी ऊर्जा समझौतों को कानूनी रूप से रद्द कर दिया है।