सीरिया पर असद शासन के पतन के बाद ही लगातार विध्वंशक हमले कर रहे इस्राईल की ड्रोन विमानों ने एक बार फिर उत्तेजक उड़ाने भरी।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सीरिया पर लगातार हमलों के बीच ज़ायोनी सेना ने देश के कई हिस्सों में जासूसी ड्रोन उड़ाए।

अल-मयादीन के अनुसार, स्थानीय सूत्रों ने अल-कुनैतरा प्रांत में बताया कि ज़ायोनी सेना के जासूसी ड्रोन इस प्रांत के हवाई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उड़ान भर रहे हैं।

असद की सरकार को हटाने के बाद से ज़ायोनी सैनिकों ने सीरिया के खिलाफ हवाई हमलों के अलावा अपनी थल सेना की अतिक्रमणकारी गतिविधियाँ भी बढ़ा दी हैं।

जौलानी शासन ने अब तक ज़ायोनी शासन की सीरिया पर होने वाली इन अतिक्रमणकारी गतिविधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।