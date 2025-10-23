सीरिया पर इस्राईल का हमला, दक्षिण के तीन हिस्सों में घुसपैठ 

इस्राईल ने एक बार फिर सीरिया पर बर्बर हमला करते हुए दक्षिणी सीरिया के तीन हिस्सों में भारी घुसपैठ की । अतिक्रमणकारी ज़ायोनी सेना ने दक्षिणी सीरिया के तीन कस्बों — अल-अशा, अल-असबह और अल-रफीद में दाख़िल होकर नई सैन्य बढ़त शुरू कर दी है।

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, ये तीनों इलाके क़ुनैतरा प्रांत के नज़दीक स्थित हैं, जहां ज़ायोनी सैनिकों ने सुबह के समय गश्त लगाई और नई सैन्य तैनाती की।

रिपोर्टों के अनुसार, कुछ दिन पहले भी ज़ायोनी सेना रस्म अल-रवाज़ी नामक क्षेत्र में दाख़िल हुई थी, जो अल-सर्मदानिया कस्बे के पास स्थित है।

सूत्रों ने बताया कि ज़ायोनी सेना सीरिया में असद शासन के पतन के बाद से देश के दक्षिणी हिस्से पर लगातार हमले कर रही है। हाल ही में, ज़ायोनी विमानों ने द्रूज़ समुदाय के समर्थन के बहाने दमिश्क के बाहरी इलाकों में बमबारी की थी।

ग़ौरतलब है कि गोलान की कब्ज़े वाली पट्टी और सीरिया के बीच स्थित सीमांत रेखा को पार करने के बाद, ज़ायोनी सेना अब दरआ और क़ुनैतरा प्रांतों के नज़दीकी इलाकों में अपना नियंत्रण बढ़ा रही है।