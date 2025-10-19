आईआरजीसी ने किया क़द्र” और “इमाद” मिसाइल का अनावरण 

ईरान कीशक्तिशाली सैन्य यूनिट इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अपने नवीनतम “क़द्र” और “इमाद” मिसाइलों के उन्नत संस्करणों का अनावरण किया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम और ऑपरेशनल क्षमता को पहले से अधिक मजबूत बनाया गया है।

आईआरजीसी की वायुसेना ने भूमिगत मिसाइल बेसों के प्रदर्शन के दौरान इन आधुनिक मिसाइलों की झलक पेश की। इस दौरान मिसाइलों की नई तकनीकी विशेषताओं और अपग्रेड्स पर भी विस्तार से जानकारी दी गई।

रिपोर्ट के मुताबिक, “क़द्र” बैलिस्टिक मिसाइल को एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम से लैस किया गया है, जो दुश्मन के रडार और संचार नेटवर्क को बाधित करने की क्षमता रखता है। दूसरी ओर, “इमाद” मिसाइल को भी पूरी तरह आधुनिक तकनीक के अनुरूप अपग्रेड कर अब पूर्ण रूप से सक्रिय बना दिया गया है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम ईरान की रक्षात्मक क्षमताओं में वृद्धि और क्षेत्र में उसकी रणनीतिक स्थिति को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।