कनाडा में इसलामोफोबिया चरम पर, इस्लामिक सेंटर के संस्थापक की हत्या 

यूरोप के बाद कनाडा में भी बढ़ा इस्लामोफोबिया तेजी से फैल रहा है। यहाँ मुसलमानों के खिलाफ नफरत की एक और खौफनाक घटना सामने आई है। ओशावा शहर में इस्लामिक सेंटर के संस्थापक बुजुर्ग शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस से मुस्लिम समुदाय में शोक और गुस्सा है।

पुलिस ने हेट क्राइम की जांच शुरू कर दी है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।

ओशावा में इस्लामिक सेंटर के संस्थापक सदस्य की असामाजिक तत्वों ने बेरहमी से हत्या कर दी। इसकी सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

मृतक की पहचान 80 वर्षीय बुजुर्ग इब्राहीम बाला के रुप में हुई है। हत्या की वारदात को अंजाम आरोपियों ने मस्जिद से महज कुछ फासले पर दिया।