कनाडा और अमेरिका के एयरपॉर्ट्स पर हमास के समर्थन में संदेश

फिलिस्तीन मुक्ति आंदोलन के अग्रणी दल हमास के समर्थन में हैकर्स ने कनाडा और अमेरिका के चार हवाई अड्डों के सार्वजनिक लाउडस्पीकर सिस्टम पर नियंत्रण कर लिया और फिलिस्तीनी इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन के समर्थन में तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ संदेश प्रसारित किए।

रॉयटर्स ने खबर देते हुए कहा कि अमेरिका और कनाडा के कई हवाई अड्डों के सार्वजनिक ऑडियो सिस्टम को साइबर ग्रुप्स ने हैक कर लिया और लाउडस्पीकरों से विदेशी भाषा में संदेश और संगीत चलाए गए।

कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) ने बताया कि ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के केलोना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रसारण सर्वर पर कुछ समय के लिए हैकर्स ने नियंत्रण कर लिया था और “अनधिकृत सामग्री” प्रसारित की गई।

विक्टोरिया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में भी हैकर्स ने थर्ड पार्टी सॉफ़्टवेयर के जरिए ऑडियो सिस्टम में घुसपैठ की और विदेशी भाषा में संदेश प्रसारित किए। हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने कहा कि जैसे ही हमला पहचाना गया, आंतरिक ऑडियो सिस्टम सक्रिय कर लिया गया और नियंत्रण वापस ले लिया गया। उन्होंने बताया कि कनाडा का साइबर सुरक्षा केंद्र और संघीय पुलिस इस घटना की जांच कर रहे हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंसिल्वेनिया राज्य के हैरिसबर्ग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी इसी तरह के साइबर हमले का सामना करना पड़ा। अमेरिकी परिवहन मंत्री शॉन डफी ने सोशल मीडिया पर बताया कि संघीय उड्डयन प्रशासन (FAA) और हवाई अड्डा अधिकारी इस हमले की जांच कर रहे हैं।

रॉयटर्स के अनुसार, ओंटारियो प्रांत के विंडसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में हैकर्स ने केवल ऑडियो सिस्टम ही नहीं, बल्कि उड़ान जानकारी वाले डिस्प्ले बोर्ड्स को भी हैक कर लिया और उन पर “अनधिकृत चित्र और संदेश” प्रदर्शित किए।