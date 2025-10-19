मुसलमानों को भाजपा नेता ने फिर कहा नमक हराम 

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सियासी हलचल मचा दी। अरवल जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने मुसलमानों को 'नमक हराम' तक बोल दिया। भाजपा के इस बिगड़ैल नेता ने कहा कि मुसलमान आयुष्मान योजन को वरदान नहीं मानते।

गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी सरकार समाज के हर वर्ग के लिए काम करती है, लेकिन मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते। उन्होंने एक मुल्ला के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा,"मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें आयुष्मान कार्ड मिला? उन्होंने कहा हां। मैंने पूछा क्या इसमें कोई हिंदू-मुस्लिम भेदभाव था? उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने पूछा कि क्या आपने मुझे वोट दिया? उन्होंने कहा हाँ, मैंने कहा, खुदा की कसम खाईए, तो उन्होंने कहा नहीं।

गिरिराज सिंह ने आगे कहा,"हमने पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी ने आपको गाली दी? उन्होंने कहा नहीं। मैंने पूछा कि मैंने आपको अपमानित किया? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को नहीं मानता, उसे नमक हराम कहा जाता है।" मैंने मौलवी साहब से कहा कि हमें इन नमक हरामों के वोट नहीं चाहिए। "