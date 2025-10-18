बोल्टन पर आरोप तय, लंबी हो सकती है सज़ा 

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन पर गुप्त सरकारी दस्तावेज़ रखने के आरोप में संघीय अदालत ने अभियोग दाख़िल किया है। न्याय विभाग के अनुसार मामला मैरीलैंड की संघीय अदालत में पेश किया गया, जहां जूरी ने सबूतों को मुक़दमे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त माना।

सूत्रों के मुताबिक एफबीआई ने अगस्त में बोल्टन के घर और दफ़्तर पर छापेमारी की थी ताकि उनके पास मौजूद गोपनीय फ़ाइलों की जांच की जा सके। इन फ़ाइलों में एक दुश्मन देश के अधिकारियों से जुड़ी जानकारी और खुफिया स्रोतों के तरीक़े दर्ज थे।

अगर बोल्टन अदालत में दोषी साबित होते हैं तो उन्हें हर आरोप पर अधिकतम दस साल की कैद हो सकती है। वे डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व कैबिनेट के सदस्य थे और बाद में उनके प्रखर आलोचक बन गए।

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब हाल के हफ़्तों में ट्रंप के अन्य राजनीतिक विरोधियों के ख़िलाफ़ भी कानूनी मुक़दमे दर्ज किए जा चुके हैं। जिनमें पूर्व एफबीआई निदेशक जेम्स कोमी और न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटीशिया जेम्स भी शामिल हैं।