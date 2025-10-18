ईरान वार्ता के लिए तैयार लेकिन नाजायज मांगे नहीं मानेंगे 

ईरान के उप राष्ट्रपति मोहम्मद रज़ा आरिफ़ ने कहा है कि ईरान, ज़ायोनी शासन को छोड़कर, सभी देशों के साथ बातचीत के लिए हर समय तैयार है।

यज़्द प्रांत के कारोबारियों से मुलाक़ात के दौरान आरिफ़ ने कहा कि “हमने अमेरिका से भी बातचीत की थी, लेकिन उन्होंने बातचीत के दौरान ही हमारे देश पर हमला कर दिया। हम बातचीत के समर्थक हैं, लेकिन अनुचित और एकतरफ़ा मांगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे, और हमारी जनता भी ऐसी मांगों को स्वीकार नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि अमेरिका कहता है कि ईरान को बातचीत से पहले उसकी शर्तें माननी होंगी, हम इस तरह की भाषा को स्वीकार नहीं करते।

आरिफ़ ने अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि “वह मानवाधिकार और संवाद की बात करता है, लेकिन बातचीत के दौरान हमलों के ज़रिए ईरान पर दबाव डालने की कोशिश करता है। इसके जवाब में ईरानी जनता मैदान में उतरी और दिखा दिया कि वह कभी हार नहीं मानेंगे।

पिछले सप्ताह विदेश मंत्री अब्बास अराक़्ची ने भी कहा था कि “अमेरिका या यूरोप के साथ किसी बातचीत का कोई प्रस्ताव या अनुरोध मौजूद नहीं है, लेकिन ईरान हर उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है जो न्यायसंगत, संतुलित और आपसी सम्मान व समानता पर आधारित हो, और ईरानी जनता के हितों की रक्षा करे।”