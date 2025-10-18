त्रिपुरा में विदेशी नागरिकों की मॉब लिन्चिंग, भारत सरकार से सवाल 

त्रिपुरा में बॉर्डर से लगते गाँव में तीन बंगलादेशी लोगों की मॉब लिन्चिंग की घटना पर बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से इस घटना पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

त्रिपुरा के खोवाई ज़िले में तीन बांग्लादेशी नागरिकों की हत्या के बाद बांग्लादेश सरकार ने भारत से निष्पक्ष जांच की मांग की है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी असंतुष्टि जताते हुए इसे मानवाधिकारों और क़ानून के शासन का गंभीर उल्लंघन बताया है।

यह घटना 15 अक्टूबर को विद्याबिल गांव में हुई, जो भारत-बांग्लादेश सीमा के पास मौजूद है। जानकारी के मुताबिक, तीनों बांग्लादेशी नागरिकों पर जानवर चोरी की कोशिश का आरोप लगाया गया, जिसके बाद गांववालों ने उन पर हमला कर दिया। इस झगड़े से पहले दो भारतीय ग्रामीणों पर भी हमला हुआ था, जिनमें से मिथु तेलांगा नामक व्यक्ति की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।