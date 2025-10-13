ज़ायोनी जेलों से आजाद हुए 2000 से अधिक बेगुनाह फिलिस्तीनी

हमास और अवैध राष्ट्र इस्राईल के बीच हुए सीजफायर के बाद जहां हमास ने 7 ज़ायोनी बंदियों को रिहा कर दिया है वहीं ज़ायोनी जेलों में बंद 2000 से अधिक बेगुनाह कैदियों की रिहाई पर भी मुहर लग गई है।

आज लगभग 1966 फ़िलिस्तीनी क़ैदी, जो इस्राईल के साथ हुए अदला-बदली समझौते के तहत रिहा किए जाने हैं, ख़ास बसों में जेलों से रवाना कर दिए गए हैं। इनमें 250 ऐसे क़ैदी भी शामिल हैं जो आजीवन कारावास या लंबी सज़ा काट रहे थे।

इससे पहले, इस्राईल ने हमास के साथ तय सूची में शामिल कुछ फ़िलिस्तीनी क़ैदियों के नामों में बदलाव किया था।

ख़ान यूनुस के नासिर अस्पताल में फ़िलिस्तीनी नागरिक आज़ाद होने वाले क़ैदियों के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं।