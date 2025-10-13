  1. होम
  2. सेवा
  3. फ़िलिस्तीन

मक़बूज़ा फिलिस्तीन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति, नेतन्याहू ने क्या स्वागत 

13 अक्तूबर 2025 - 14:59
समाचार कोड: 1738212
मक़बूज़ा फिलिस्तीन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति, नेतन्याहू ने क्या स्वागत 

बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में ट्रम्प ने कहा कि ग़ज़्ज़ा में युद्ध समाप्त हो चुका है और युद्धविराम समझौते का सभी स्वागत कर रहे हैं।

गज़्ज़ा में पिछले 2 साल से जनसंहार कर रहे ज़ायोनी प्रधानमंत्री ने तल अवीव में अपने सहयोगी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का स्वागत किया। 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। ज़ायोनी सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी राष्ट्रपति ट्रम्प के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे।

बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में ट्रम्प ने कहा कि ग़ज़्ज़ा में युद्ध समाप्त हो चुका है और युद्धविराम समझौते का सभी स्वागत कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि यह समझौता स्थायी रहेगा, और उन्होंने क़तरी अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने इस समझौते को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई।

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha