इस्राईल की हार, ताकत के बल पर आज़ाद नहीं कर सका एक भी बंदी 

फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन हमास की सैन्य शाखा अल-क़स्साम ब्रिगेड ने फ़िलिस्तीनी और ज़ायोनी क़ैदियों की अदला-बदली की शुरुआत पर बयान जारी किया है।

बयान में कहा गया है कि यह सफलता फ़िलिस्तीनी जनता की दृढ़ता और प्रतिरोध सेनानियों की स्थिरता का परिणाम है। अल-क़स्साम ने स्पष्ट किया कि वह तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार अपनी प्रक्रिया जारी रखेगा, बशर्ते इस्राईल भी अपने वादे पर कायम रहे।

बयान में यह भी कहा गया कि दुश्मन अपनी सैन्य और ख़ुफ़िया बढ़त के बावजूद अपने क़ैदियों को छुड़ाने में नाकाम रहा, और अब प्रतिरोध के वादे के अनुसार अदला-बदली कर रहा है।

अल-क़स्साम ब्रिगेड ने आज़ाद हुए फ़िलिस्तीनी क़ैदियों से कहा कि ग़ज़्ज़ा और प्रतिरोध ने तुम्हारी आज़ादी के लिए अपनी सबसे कीमती क़ुर्बानियाँ दी हैं, और फ़िलिस्तीन का मुद्दा हमारी क़ौमी प्राथमिकताओं में हमेशा सबसे ऊपर रहेगा।