ट्रम्प के गज़्ज़ा प्लान में बदलाव, तुर्की सऊदी और जॉर्डन नेतन्याहू से खफा 

सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन और तुर्की ने ज़ायोनी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उस कार्रवाई पर कड़ी नाराज़गी और आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने गज़्ज़ा में युद्धविराम के लिए डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा पेश किए गए प्लान में अहम बदलाव कर दिए।

सूत्रों के मुताबिक, नेतन्याहू का पेश किया गया नया प्लान पहले वाले वर्ज़न से बिल्कुल अलग है, जबकि अमेरिका ने पुराने वर्ज़न पर इन चारों अरब देशों से पहले ही सहमति बना ली थी। लेकिन अंतिम समय में नेतन्याहू ने इसे पूरी तरह इस्राईल के हित में बदल डाला।

छह घंटे लंबी बंद कमरे की मीटिंग में, जिसमें नेतन्याहू के साथ व्टिकाफ और कुशनर भी मौजूद थे, गज़्ज़ा से सैनिकों की वापसी से जुड़ी शर्तों और समयसीमा में खास बदलाव किए गए।

ट्रम्प के प्लान के अंतिम वर्ज़न में साफ कहा गया है कि इस्राईल की वापसी सीधे तौर पर हमास के हथियार डालने से जुड़ी होगी और तल अवीव को यह अधिकार होगा कि वह इस प्रक्रिया को रोक सके। क़तर ने इस प्लान को मंगलवार को सार्वजनिक होने से रोकने की कोशिश की थी।