दक्षिण लेबनान में ज़ायोनी सेना के बर्बर हमले, 13 लोग शहीद 

लेबनानी सूत्रों ने बताया है कि दक्षिण लेबनान में ज़ायोनी सेना के ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत हो गई है।

अलमनार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ज़ायोनी शासन के ड्रोन ने दक्षिण लेबनान के शहर सैदा में स्थित ऐन अल-हल्वे शरणार्थी कैंप को निशाना बनाया, जिसमें 13 लोग शहीद हो गए और कई अन्य घायल हुए।

रिपोर्ट के अनुसार, हमले के बाद ऐन अल-हल्वे कैंप में ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई। इससे कुछ घंटे पहले भी इस्राईल ने लेबनान के अल-बुस्तान क्षेत्र पर ड्रोन हमला किया था।

अल–मयादीन के संवाददाता ने बताया कि ज़ायोनी ड्रोन बड़े पैमाने पर ऐन अल-हल्वे कैंप के ऊपर उड़ान भरते देखे गए हैं।

हालांकि कहा जा रहा है कि शहीदों में कोई फ़िलस्तीनी नेता शामिल नहीं है।