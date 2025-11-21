आईएईए में अमेरिका और यूरोपीय देशों का ईरान-विरोधी प्रस्ताव मंजूर

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से पेश किया गया ईरान-विरोधी प्रस्ताव मंजूर हो गया, जबकि चीन, रूस और नाइजर ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया।
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में अमेरिका और तीन यूरोपीय देशों द्वारा पेश किया गया यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।
35 सदस्यीय बोर्ड में से 19 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जबकि रूस, चीन और नाइजर ने इसका विरोध किया। 12 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।
प्रस्ताव में ईरान से मांग की गई है कि वह आईएईए के निरीक्षकों को यूरेनियम के भंडार से संबंधित सही जानकारी उपलब्ध कराए और परमाणु स्थलों तक पहुंच दे।
ईरान ने पश्चिमी देशों की कार्रवाइयों को अवैध करार देते हुए चेतावनी दी थी कि वह बमबारी का निशाना बनी परमाणु स्थलों के मामले में आईएईए के साथ सहयोग नहीं करेगा।
दूसरी तरफ आईएईए के महानिदेशक रफाएल ग्रोसी ने कहा है कि एजेंसी के निरीक्षक ईरान वापस आ गए हैं और उन्होंने उन स्थलों का निरीक्षण किया है जो जून के हमलों से प्रभावित नहीं हुए।
