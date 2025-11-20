सऊदी अरब हमारा महत्वपूर्ण गैर-नाटो सहयोगी है, आधुनिक सैन्य उपकरण देंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि अमेरिका सऊदी अरब को नवीनतम सैन्य उपकरण बेचेगा और कहा कि सऊदी अरब अमेरिका का महत्वपूर्ण गैर-नाटो सहयोगी है।

ट्रम्प ने वॉशिंगटन डी.सी. में अमेरिका–सऊदी निवेश फ़ोरम को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका सऊदी अरब को आधुनिक सैन्य उपकरण प्रदान करेगा, जिनमें 300 अमेरिकी टैंक और लड़ाकू विमान शामिल हैं।

ट्रम्प ने कहा कि हमने अब तक बेहतरीन हथियार बनाए हैं और सऊदी अरब को उनमें से कुछ दिए जाएंगे। यह समझौता पहले ही मंज़ूर किया जा चुका है, इसलिए चिंता की बात नहीं।

उन्होंने एक बार फिर ईरान के खिलाफ अपने दावों को दोहराते हुए कहा कि हमने ईरान की परमाणु क्षमताओं को तेज़ी और शक्ति के साथ नष्ट किया है। ईरानी किसी समझौते के इच्छुक हैं और संभवतः हम उनके साथ समझौता कर लेंगे।

ट्रम्प ने अपनी उपलब्धियों को इतिहास का सर्वश्रेष्ठ दौर बताते हुए कहा कि पिछले 9 महीने अमेरिकी राष्ट्रपतियों के इतिहास का सबसे बेहतरीन समय रहे हैं। हमने कस्टम टैरिफ़ से अरबों डॉलर कमाए, चीन पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में बढ़त हासिल की, और देश में नई फ़ैक्ट्रियाँ स्थापित कर रहे हैं।

