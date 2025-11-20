कनाडा के आरोप बेबुनियाद और राजनीतिक हथकंडा 

ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कनाडा की प्रस्तावित रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि मानवाधिकार अब स्वयं मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले देशों के हाथों में एक राजनीतिक हथियार बन चुके हैं।

संयुक्त राष्ट्र में इस्लामी गणराज्य ईरान के स्थायी मिशन ने कनाडा द्वारा ईरान के खिलाफ लगाए गए मानवाधिकार संबंधी आरोपों को झूठा और निराधार करार दिया है।

ईरानी मिशन ने कनाडाई मिशन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को कड़ी तरह से खारिज करते हुए कहा कि मानवाधिकार के नाम पर उठाए गए ये कदम केवल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हैं।

जारी बयान में कनाडा के अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड का भी उल्लेख किया गया, जिसमें मूलनिवासी समुदाय के आवासीय भवन और स्कूलों मिली सामूहिक कब्रें और नस्लीय भेदभाव जैसे गंभीर मामलों की याद दिलाई गई।

ईरानी मिशन ने कहा कि मानवाधिकार अब उन देशों के हाथों के सियासी हथियार बन चुके है जो स्वयं मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं।

