ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं बिन सलमान

अहलबैत (अ) न्यूज़ एजेंसी -अबना- के अनुसार, बिन सलमान ने इस मुलाक़ात में कहा कि रियाज़ अमेरिका में 1 ट्रिलियन डॉलर के नए निवेश कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अमेरिका में अपना निवेश लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाएगा।

बिन सलमान ने कहा कि ट्रम्प ने “वैश्विक शांति की स्थापना में बड़ा काम किया है” और आशा व्यक्त की कि सऊदी अरब और अमेरिका “वैश्विक शांति के साये में साझा भविष्य” बना सकते हैं।

उन्होंने अमेरिका के साथ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में नई संयुक्त परियोजनाओं की भी घोषणा की।

क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करते हुए बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब इस्राईल के साथ सामान्यकरण के लिए अब्राहम समझौते का हिस्सा बनने में रुचि रखता है, लेकिन यह तभी संभव है जब दो-राष्ट्र समाधान लागू हो और एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना की जाए।

उन्होंने कहा कि रियाज़ ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और हम समझौते तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि तेहरान भी इसके लिए तैयार है।