संयुक्त राष्ट्र ने गज़्ज़ा के लिए तत्काल राहत की अपील की

संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों ने कहा है कि गज़्ज़ा पट्टी में भारी बारिश और कड़कड़ाती ठंड ने पहले से ही गंभीर मानवीय हालात को और बदतर कर दिया है। उन्होंने अधिक मानवीय सहायता भेजने पर लगी सभी पाबंदियों को तुरंत हटाया जाए।

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के उप महासचिव और आपात राहत समन्वयक टॉम फ्लेचर ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर लिखा कि “भारी बारिश के बाद गज़्ज़ा के लोग ठंड और नमी से पीड़ित हैं। बढ़ते जलभराव ने उनकी बची-खुची थोड़ी सी संपत्ति भी नष्ट कर दी है, जिससे निराशा और बढ़ गई है।”

फ्लेचर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और उसके साझेदार संगठन सहायता पहुंचाने के लिए सक्रिय हैं, लेकिन ज़रूरतें उपलब्ध संसाधनों से कई गुना अधिक हैं। उन्होंने इस्राईल से अनुरोध किया कि वह तुरंत सभी बची हुई पाबंदियां हटाए ताकि गज़्ज़ा तक अधिक राहत सामग्री पहुँच सके।

इसी बीच, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उप प्रवक्ता फ़रहान हक़ ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ़्रेंस में बताया: कि संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों का समन्वय कार्यालय (OCHA ) के राहत कर्मी बारिश से प्रभावित परिवारों को तंबू, प्लास्टिक शीट और अन्य आवश्यक राहत सामग्री वितरित करते रहेंगे।”

उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वयक कार्यालय ने गज़्ज़ा में अहम मानवीय योजनाओं के लिए 1.8 करोड़ डॉलर की राशि जारी की है।

