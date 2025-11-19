गज़्ज़ा, युद्धविराम के बावजूद इस्राईल ने 279 फ़िलस्तीनी लोगों की हत्या की 

गज़्ज़ा प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार ज़ायोनी सेना ने सिर्फ़ युद्धविराम की अवधि में 279 फ़िलस्तीनियों को शहीद किया है। अलजज़ीरा टीवी नेटवर्क ने रिपोर्ट देते हुए कहा है कि गज़्ज़ा सरकार के मीडिया कार्यालय ने बताया कि 10 अक्टूबर से युद्धविराम शुरू होने के बाद अब तक इस्राईल ने 393 बार युद्धविराम का उल्लंघन किया और गज़्ज़ा पर हमले किए हैं। युद्धविराम की इस अवधि में कुल 279 फ़िलस्तीनी ज़ायोनी हमलों में शहीद हुए और 652 लोग घायल हुए हैं।

यह घटनाएं उस समय हो रही हैं, जब अमेरिका गज़्ज़ा के प्रशासन को एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को सौंपने और फ़िलस्तीनी प्रतिरोध को निशस्त्र करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इस्राईल बार-बार साबित कर चुका है कि वह किसी भी समझौते का पालन नहीं करता।

अतिक्रमणकारी ज़ायोनी सेना केवल गज़्ज़ा में फ़िलस्तीनी प्रतिरोध के साथ हुए युद्धविराम का उल्लंघन ही नहीं कर रही, बल्कि लेबनान के साथ हुए युद्धविराम का भी पालन नहीं कर रही और रोज़ाना दक्षिणी लेबनान के इलाक़ों को निशाना बनाती है।

गज़्ज़ा और लेबनान में युद्धविराम की घोषणा के बावजूद, ज़ायोनी सेना के हमले अमेरिकी समर्थन और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी के बीच लगातार जारी हैं।