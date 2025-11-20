बाबरी मस्जिद फिर बनाएंगे, TMC नेता के बयान पर बवाल 

तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता और पश्चिम बंगाल के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुमायूं कबीर के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वह पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विरोध जताया है।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक हुमायूं कबीर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस साल के शुरुआत में उन्होंने कहा था कि भाजपा के नेताओं को भागीरथी नदी में फेंक देंगे, जिसके बाद TMC ने भी उनकी आलोचना की थी। वहीं, अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया है।

विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि वह कुछ दिन पहले बेलडांगा के एक मदरसे में आयोजित जलसे में शामिल हुए। उन्होंने वहाँ के लोगों की भावनाओं को अहमियत देते हुए यह प्रस्ताव रखा। बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले साल, 6 दिसंबर को, हम बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे और सभी के डोनेशन से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में एक नई बाबरी मस्जिद बनाएंगे।