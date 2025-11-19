अमेरिका ने सऊदी अरब को प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी घोषित किया

अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि सऊदी अरब को उन देशों में वाशिंगटन का प्रमुख सहयोगी माना जाएगा जो नाटो (NATO) के सदस्य नहीं हैं।

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका सऊदी अरब को औपचारिक रूप से "प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी" के रूप में नामित करेगा।

ट्रम्प ने कहा कि इस कदम के साथ अमेरिका अपने सैन्य सहयोग को नई ऊँचाई पर ले जाएगा और यह दर्जा सऊदी अरब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि सऊदी अरब इस दर्जे को पाने वाला 20वां देश होगा। इस स्थिति से व्यापक सैन्य, आर्थिक और अनुसंधान संबंधी सहयोग संभव होगा, जिसमें संयुक्त रक्षा उपकरण और गोला-बारूद निर्माण परियोजनाओं में भागीदारी भी शामिल है। साथ ही अमेरिका अपने सैन्य उपकरण सऊदी अरब की धरती पर, अमेरिकी बेसों से बाहर, स्टोर कर सकेगा। यह कदम दोनों देशों के बीच हुए "ऐतिहासिक रणनीतिक रक्षा समझौते" के बाद उठाया गया है।

व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि नया रक्षा समझौता अमेरिका की क्षेत्रीय सुरक्षा में भूमिका को मजबूत करता है और व्यापक रक्षा साझेदारी का मार्ग खोलता है। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प ने सऊदी अरब को लगभग 300 अमेरिकी टैंक बेचने के समझौते को भी अंतिम रूप दे दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी टिप्पणी में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ अपने संबंधों को "बहुत दोस्ताना" बताया।



