तुर्की में हमास के वरिष्ठ नेता से मुलाकात करेंगे ट्रम्प के विशेष दूत 

इज़राइल टाइम्स ने एक कूटनीतिक सूत्र के हवाले से रिपोर्ट दी है कि अमेरिकी सरकार के विशेष दूत स्टीव विट्काफ आज इस्तांबुल में हमास के वरिष्ठ नेता खलील अल-हय्या से मुलाक़ात करेंगे। अल-हय्या गज़्ज़ा के बाहर हमास नेतृत्व का हिस्सा हैं।

सूत्र के अनुसार, यह बैठक गज़्ज़ा में युद्धविराम को कायम रखने के प्रयासों पर केंद्रित होगी, जबकि संघर्ष के दोनों पक्षों के बीच लगातार संपर्क जारी है ताकि युद्धविराम को आगे भी बनाए रखा जा सके। बताया गया है कि हमास के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस मुलाक़ात में मौजूद रहेंगे।

विट्काफ और अल-हय्या की पिछली मुलाक़ात पिछले अक्तूबर में काहिरा में हुई थी, जब युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर से पहले बातचीत चल रही थी। उस बैठक में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के दामाद जारेड कुशनर भी मौजूद थे।

न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले रिपोर्ट दी थी कि इस प्रकार की मुलाक़ात से संकेत मिलता है कि ट्रम्प प्रशासन अब भी हमास के साथ एक प्रत्यक्ष संपर्क चैनल बनाए हुए है।