लेबनान इस्राईल के निशाने पर, प्रतिरोध एकमात्र रास्ता 

लेबनान की पार्लियामेंट के स्पीकर नबीह बरी ने इस्राईल के सामने सशस्त्र प्रतिरोध की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि यही एकमात्र रास्ता है जिस से देश की रक्षा की जा सकती है।

लेबनान की संसद के अध्यक्ष नबीह बरी ने कहा कि प्रतिरोध लेबनान की आज़ादी और राष्ट्रीय सम्मान की गारंटी है। उन्होंने दक्षिण, बेक़ा, ज़ाहिया, बेरूत और उत्तरी इलाक़ों के लोगों की एकजुटता को राष्ट्रीय एकता की मिसाल बताते हुए उनका शुक्रिया अदा किया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि लेबनान ने 27 नवंबर को हुए युद्धविराम समझौते पर पूरी तरह अमल किया, लेकिन इस्राईल ने बार-बार इसका उल्लंघन किया। उसने न केवल कब्ज़े वाले क्षेत्रों से पीछे हटने से इनकार किया बल्कि लेबनानी क़ैदियों की रिहाई और सेना को लितानी नदी के दक्षिण में तैनात करने की अनुमति भी नहीं दी।

नबीह बरी ने अमेरिकी विशेष दूत के हालिया बयानों को ख़ारिज करते हुए कहा कि लेबनान की रक्षा की पवित्र ज़िम्मेदारी लेबनान और उसकी जनता ही निभाएगी।

उन्होंने सरकार से मांग की कि दक्षिणी लेबनान में नष्ट हुए घरों के लिए मुआवज़ा देने के वादे पर अमल किया जाए।

बरी ने कहा कि इस्राईल सिर्फ किसी एक समूह या फिरक़े को नहीं बल्कि पूरे लेबनान को निशाना बना रहा है, और इन हमलों का मुक़ाबला करना एक राष्ट्रीय और सामूहिक ज़िम्मेदारी है।