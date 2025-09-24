परमाणु संयंत्रों पर हमलों के बाद भी जारी रहेगा काम

ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि अंतरराष्ट्रीय दबावों के बावजूद इस्राईल और अमेरिका के हमलों में क्षतिग्रस्त परमाणु संयंत्रों का पुनर्निर्माण किया जाएगा।

इस्लामी ने कहा, “हमारे संयंत्रों को निशाना बनाया गया है, लेकिन ईरान का विज्ञान, तकनीक और उद्योग बहुत गहरी जड़ों से जुड़ा है, जिन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि उच्च स्तर का यूरेनियम संवर्धन हथियारों के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि यह ईरान की वैज्ञानिक ज़रूरतों जैसे रिएक्टरों की सुरक्षा प्रणाली और संवेदनशील प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है।

इस्लामी ने दोहराया कि ईरान पर वर्षों से प्रतिबंध हैं और कोई भी देश उसे ये उपकरण नहीं बेचता, इसलिए उन्हें खुद पर भरोसा करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने साफ किया कि अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं होगी।