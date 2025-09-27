आई लव मोहम्मद लिखने वालों पर पुलिस का कहर तेज़ 

ईदे मिलादुन् नबी के मौके पर 'I Love Muhammad' बैनर लगाए जाने को लेकर शुरू हुआ विरोध बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह है कानपुर पुलिस कथित गैर-कानूनी कार्रवाई। इस मामले में पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के कई लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में समेत देश के कई राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।

शुक्रवार को बरेली में जुमे की नमाज के बाद आला हजरत मस्जिद पर विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए मुसलमानों के जुलूस पर लाठियां बरसाईं। इसी तरह कल कासगंज, आगरा, मऊ समेत दूसरे जिलों में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जहां लोगों ने हाथ में 'I Love Muhammad' का बैनर लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।

'I Love Muhammad' को लेकर पुलिसिया कार्रवाई पर एसोसिएशन फॉर प्रोटक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) ने चौंकाने वाले आंकड़े शेयर किये हैं। APCR की रिपोर्ट के मुताबिक, 23 सितंबर तक देशभर में इस मामले में 21 एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें 1,324 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ और 38 को गिरफ्तार किया गया।