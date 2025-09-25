ईरान ने जारी की ज़ायोनी परमाणु ठिकानों और वैज्ञानिकों की गोपनीय जानकारी

ईरान के खुफिया मंत्रालय ने हाल ही में दावा किया था कि उसे इस्राईल की परमाणु साइट्स और वैज्ञानिकों से जुड़ी बेहद संवेदनशील और रणनीतिक जानकारी मिली है, जिसे सुरक्षित रूप से ईरान लाया गया है।

ईरानी मंत्री इस्माइल खतीब ने राष्ट्रीय टीवी पर दस्तावेज़ों, तस्वीरों और वीडियो का बड़ा संग्रह पेश किया। उन्होंने बताया कि यह सामग्री गुप्त ऑपरेशन के तहत हासिल की गई थी और इसमें लाखों पन्नों पर फैली जानकारियां हैं—जैसे इस्राईल के पुराने और मौजूदा परमाणु हथियार प्रोजेक्ट, उनकी अपग्रेडिंग, अमेरिका व यूरोप के साथ साझेदारी, और इन योजनाओं में शामिल लोगों की पूरी लिस्ट।

खतीब ने खुलासा किया कि 189 ज़ायोनी परमाणु और सैन्य विशेषज्ञों की पहचान हो चुकी है। जून में हुई 12 दिन की जंग में ईरानी मिसाइल यूनिट्स ने इन्हीं संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया था।

उन्होंने कहा कि कुछ ज़ायोनी नागरिकों और संस्थानों ने भी वित्तीय लाभ और नेतन्याहू के खिलाफ गुस्से की वजह से ईरान की मदद की।

खतीब ने तंज कसते हुए कहा कि "ज़ायोनी प्रधानमंत्री हमारे पानी पर बयान देने से पहले अपने उन कर्मचारियों की रोज़ी-रोटी का ख्याल करें, जो अब भी हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं।"

ईरानी मंत्री का दावा है कि ज़ायोनी सिस्टम में अंदर तक सेंध लग चुकी है और वहां जनता व अधिकारियों के बीच गहरी दरारें साफ दिखाई दे रही हैं।